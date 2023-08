Marc ter Stegen, guarda-redes alemão do Barcelona, renovou o contrato até 2028, anunciou o clube catalão. A cláusula de rescisão do guarda-redes fixa-se agora nuns astronómicos 500 milhões de euros.

A cerimónia de renovação decorreu nesta sexta-feira, nas instalações do estádio Camp Nou, e contou com a presença do presidente Joan Laporta, do vice-presidente primeiro Rafa Yuste, do vice-presidente económico Eduard Romeu, do diretor Joan Soler e do antigo internacional português Deco, atualmente diretor desportivo dos culers.

Ter Stegen, recorde-se, chegou a Barcelona a 19 de maio de 2014, proveniente do Borussia Mönchengladbach, e esta temporada realiza a décima temporada ao serviço do clube.

O germânico é o quarto guarda-redes na história do Barça com mais jogos disputados e nesta temporada poderá superar Ramallets (387).

Com esta renovação até 2028, Ter Stegen terá, de resto, a oportunidade de se tornar o guarda-redes com mais partidas jogadas, uma vez que o recorde atual pertence a Víctor Valdés, com 535 jogos. Na segunda posição encontra-se Zubizarreta, com 410 jogos.