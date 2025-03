Ter Stegen, guarda-redes do Barcelona, usou as redes sociais para emitir um comunicado a desmentir os rumores sobre uma suposta traição de Daniela Jehle ter sido a razão da separação do casal.

«Estou chocado e dececionado com a má gestão e a falta de liderança e controlo na Catalunya Ràdio e Grupo 3Cat, que difundiram notícias falsas e violaram direitos pessoais», escreveu Ter Stegen, acusando os jornalistas de mentir e difundir «notícias falsas, ofendendo publicamente a minha mulher Daniela e prejudicando gravemente a sua reputação».

O guarda-redes esclareceu ainda que a separação se consumou «a bem».

«Não houve qualquer infidelidade por parte da Daniela. Não há terceiras pessoas envolvidas. Isto é um facto. Como já foi comunicado [na passada quinta-feira], eu e a Daniela decidimos seguir caminhos diferentes em circunstâncias normais, mantendo uma comunicação baseada na confiança», afirmou.

Recorde-se que um programa de notícias do social da Catalunya Radio avançou que o guarda-redes já tinha saído de casa há dois meses, após descobrir a traição da ex-mulher com o personal trainer. O que Ter Stegen desmente categoricamente.

Certo é que esta tem sido uma temporada para esquecer na vida do alemão. Para além do divórcio, Ter Stegen enfrenta ainda uma lesão no joelho, que o impede de jogar pelo Barcelona desde setembro de 2024.