Agora é oficial: Thiago Alcântara vai mesmo integrar a equipa técnica de Hansi Flick, no Barcelona. Mas será apenas temporário. Segundo um comunicado do clube catalão, o antigo jogador vai formar-se como treinador e ganhar experiência durante o verão.

«Thiago Alcántara , que recentemente anunciou a sua reforma dos relvados, aos 33 anos , estará com a equipa técnica de Hansi Flick durante as próximas semanas para se formar como treinador», pode ler-se.

«O ex-jogador de futebol deverá estar com a primeira equipa de futebol durante todo o verão e, por isso, será um dos integrantes da digressão de pré-temporada pelos Estados Unidos.»

Recorde-se que Thiago Alcântara foi formado no Barcelona, depois de começar a jogar ainda criança no Celta Vigo, tendo posteriormente jogado no Bayern Munique e no Liverpool. Durante um ano trabalhou com Hansi Flick, precisamente no Bayern, e criaram então uma boa relação.