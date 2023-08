O Barcelona venceu esta noite o Troféu Joan Gamper, de pré-época, ao bater o Tottenham, por 4-2. Um jogo que marcou a estreia dos culés a jogar no Estádio Olímpico de Montjuic, casa emprestada para esta temporada, devido às obras no Camp Nou.

Na Catalunha, o Barça entrou praticamente a vencer, já que Robert Lewandowski abriu o marcador aos três minutos assistido por Raphinha, ex-jogador do Sporting e do Vitória de Guimarães.

No entanto, os spurs deram a volta ao resultado ainda no primeiro tempo, com um bis de Oliver Skipp, aos 24 e 36 minutos.

A vantagem inglesa permaneceu inalterada até praticamente ao fim do encontro, mas a dez minutos do apito final, Xavi Hernández lançou Lamine Yamal e o prodígio de 16 anos mudou o encontro.

Yamal assistiu Ferran Torres para o 2-2 um minuto após ter entrado, depois de um pormenor genial, e desbloqueou a jogada do 4-2 final, já nos descontos, também com um grande pormenor.

Mais um nó do Yamal a acabar em golo do Abde 🔥

Pelo meio, aos 90 minutos, Ansu Fati fez o 3-2, lançado nas costas da defesa adversário por Ferran Torres.