Joan Laporta, presidente do Barcelona, elogiou as mais recentes contratações do clube catalão e afirmou que «em princípio não haverá mais reforços».

Depois das chegadas de Joan Garcia, guarda-redes contratado ao Espanhol, e mais recentemente de Marcus Rashford, por empréstimo do Man. United, o dirigente do Barcelona frisou que «o principal objetivo é manter a equipa da temporada passada».

Recorde-se que o Barcelona venceu a Liga Espanhola, a Taça do Rei, a Supertaça Espanhola e na Liga dos Campeões alcançou as meias finais.