O Manchester City tem sido apontado como o destino provável de Messi depois de sair do Barcelona, o que faria de Messi companheiro de equipa do compatriota e amigo Kun Aguero. Como o ainda jogador do Barcelona não tem falado publicamente sobre o futuro, os jornalistas da TyC Sports resolveram questionar Aguero sobre o assunto durante uma transmissão no Twitch.

O jogador dos citizens estava esta quinta-feira a jogar ao vivo, quando a sua transmissão foi colocada em direto no canal de televisão, enquanto o jornalista colocava perguntas a Aguero no chat do Twitch.

«Deixaste a camisola 10 para Messi?», «Estás à espera de Messi no City?», perguntavam. Vários utilizadores alertaram também Aguero de que a sua transmissão estava a passar em direto na televisão.

Sobre uma possível transferência de Messi para o City, Aguero não disse nada, limitando-se a afirmar: «Eles pensam que eu sou profissional a jogar, para me estarem a ver?».

Veja as imagens nos vídeos abaixo: