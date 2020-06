Abel Ferreira foi treinador de Francisco Trincão na equipa principal do Sp. Braga e na equipa B e, em declarações ao jornal espanhol Sport, não poupa elogios ao jovem jogador, que já assinou pelo Barcelona.

«Já em miúdo tinha capacidades mentais para ser um grande jogador e é o que será no Barcelona», afirmou o técnico do PAOK Salónica.

«Há três características que o definem: a amizade, o respeito pelos outros e a competitividade. É esta última que, acredito, o vai fazer triunfar no Barcelona, porque tem espírito de campeão. É um dos jovens mais competitivos que orientei. É muito forte, mas a coisa mais forte de Trincão está entre as suas orelhas, o cérebro», frisou.

«É um jogador a quem pedes para fazer dez e ele faz 12. É uma pessoa muito bem-educada, de uma família espetacular, com muito bons valores. Se juntarmos o talento, tem tudo para ter sucesso», garantiu Abel, apontando: «Ele é tecnicamente bom, entende o jogo e é competitivo.»

O Barcelona contratou Trincão ao Sp. Braga por 31 milhões de euros e o técnico diz que «se ele ficar na primeira equipa, será uma pechincha».

«Para ele é igual se custou 30, três mil ou mil. Ele só quer saber de uma coisa: ser melhor a cada dia. Não quer saber de mais nada. Treinei muitos jovens, mas Trincão para mim é o mais forte. Repito, não me canso de dizer isso, o que tem entre as duas orelhas faz a diferença para os outros jogadores da idade dele», afirmou Abel.

Questionado sobre em que posição Trincão poderá jogar, o técnico afirmou: «Não é um extremo puro, não é um jogador para estar sempre na ala. Gosta de receber e conduzir para dentro e é canhoto. O ponto forte é jogar entre linhas. É jovem, mas entende muito bem o jogo. Percebe o que o treinador pede, e é muito inteligente.»

«Num 4-3-3 pode jogar como Xavi ou Iniesta. No centro e entre linhas. Ocupa muito bem esses espaços. Fazia isso comigo na equipa B do Sp. Braga e está a fazer isso agora também», explicou, dizendo que o sucesso de Trincão no Barcelona «vai depender dos jogadores que houver na sua posição».

«Na idade dele é preciso ter de oportunidades, especialmente em equipas como o Barcelona. Numa equipa onde Messi, Griezmann, De Jong jogam ... talvez ele precise de mais tempo para ter a oportunidade, mas se ele fizer a pré-época com a equipa principal, será uma grande surpresa para todos.

«Ele tem golo, é jovem, sabe o que faz e quando treina com os melhores, vão dar-lhe essa oportunidade», apontou o técnico, garantindo: «Para ele, tanto faz jogar com Messi, Ronaldo, Abel Ruiz ... quer é a bola.»

Abel contou ainda um episódio com Trincão que mudou a sua forma de trabalhar. «Ele foi o primeiro jogador que me procurou e me pediu imagens para saber como atacar os defesas adversários. Eu e o meu adjunto ficamos a olhar um para o outro. Sempre mostrámos vídeos aos defesas para saber como travar os avançados, mas depois pensámos que ele estava certo, que também tínhamos de mostrar vídeos aos avançados. Desde então fazemos isso. Como é possível uma criança de 18 ou 19 anos dizer isso? Por isso, digo mais uma vez que o que mais me impressiona em Trincão está na sua cabeça.»

Questionado sobre a comparação de Trincão com Figo, Quaresma ou Simão, que também jogaram no Barcelona, Abel afirmou:

«Não tem nada a ver, mas a nível de característica é mais parecido com Figo, que não era um extremo muito rápido, mas era habilidoso e tinha boa finta. Mas não tem a velocidade de Simão ou Quaresma. É um jogador mais inteligente.»

«No Barcelona, tens de saber o que estás a fazer, o que teus colegas de equipa estão a fazer e o que teus rivais estão a fazer. Cruyff disse que o número dois tem que saber o que o nove faz e Trincao tem isso claro.»