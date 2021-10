Samuel Umtiti ainda não teve nenhuma oportunidade no Barcelona esta temporada, mas o central francês parece determinado em conquistar a confiança de Ronald Koeman.

«Vou continuar a lutar para mostrar a todos que estou bem», disse Umtiti em entrevista ao Mundo Deportivo, falando do facto de ter sido assobiado pelos adeptos.

«Eu amo este clube, mas é verdade que me senti sozinho. Os assobios magoaram-me, nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Eu amo este clube. Assobiar é inútil», frisou, falando sobre as notícias de uma saída no próximo mercado.

«Não estou a pensar em sair em janeiro, quero ter sucesso aqui. Não me vejo em nenhum outro lugar. A minha intenção é cumprir o contrato. Estou ansioso por uma oportunidade de mostrar que estou muito bem, embora esteja a ser um pouco difícil», garantiu, dizendo que continua a trabalhar para conquistar um lugar.

«Ninguém sabe o que eu fiz e faço, os treinos, sessões duplas... Eu sou um trabalhador. O futebol é a minha vida, o Barcelona é minha vida. Tive de trabalhar mais do que toda a gente. Como eu não falo, as pessoas pensam que eu não faço nada, que fico o dia todo no sofá sem fazer nada, mas em casa trabalho, treino todos os dias», assegurou Umtiti.

O central falou também sobre a relação com Koeman: «Não tenho problemas com o treinador. Só não posso pedir nada, porque é o treinador que toma as decisões e tenho de as aceitar. Tenho que treinar e mostrar que estou bem. Pedir algo? Não o farei e acho que não devo fazer. Tenho que provar em campo», disse, voltando a garantir:

«Estou bem. Estou melhor do que quando cheguei ao Barcelona. Só me falta o ritmo dos jogos. Estou muito bem. Mudei tudo ... os treinos, a minha dieta. Estou mais forte e mais rápido do que antes.»