A passagem de Ronald Koeman pelo Valência em 2007/08 deixou marcas profundas nos jogadores que trabalharam com o técnico. David Albelda foi um dos históricos do clube que viu a carreira mudar de rumo, algo que nunca perdoou ao holandês.

«Se lhe estenderia a mão? Não, não o faria, não lhe desejo mal, mas não o faria», disse o antigo capitão dos ches, em semana de duelo entre Barcelona, treinado por Koeman, e Valência.

«Não é uma pessoa que me cause simpatia», acrescentou em entrevista concedida ao canal A Punt, para depois explicar: «Não era uma questão de como treinava ou de quem jogava, era sobretudo o modo como executava as decisões. Há pouco tempo li uma entrevista de Luis Suarez [uruguaio dispensado por Koeman no Barceloba, via telefone] e recordei-me da nossa época. Que soube pela imprensa, que o dispensaram por telefone, que o colocaram a treinar à parte. É o mesmo método que aplicou connosco.»

Há uns anos, quando Koeman ainda era apenas hipótese para o Barcelona, Albelda publicou uma declaração no twitter que se tornou polémica. «Oxalá o Barcelona contrate Koeman e assim a Liga ficaria nivelada», escreveu.

«É verdade que foi uma publicação que fiz com ressentimento, tinha-me retirado há alguns meses e saiu-me de dentro. Cada derrota do Barça a mim parece-me bem», concluiu, sobre o emblema rival do Valência.