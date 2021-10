Xavi Hernández é apontado pela generalidade da imprensa espanhola como o sucessor de Ronald Koeman no comando técnico do Barcelona, mas, para já, ainda não há qualquer fumo branco em relação a esse tema.

Esta quinta-feira, em conferência de imprensa, o antigo jogador dos blaugrana garantiu que está focado no Al Sadd e recusou fazer mais comentários sobre o assunto.

«Atualmente estou focado no meu trabalho com o Al Sadd e não posso falar sobre mais nada», afirmou Xavi, na antevisão ao jogo frente ao Al-Ahli.

Ronald Koeman foi despedido do comando técnico do Barça, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, na noite de quarta-feira, depois da derrota com o Rayo Vallecano. Para já, Sergi Barjuan ficará como técnico interino dos culés.