O treinador do Barcelona, Xavi Hernández, afirmou esta terça-feira o desejo de contar com reforços no mercado de janeiro, numa altura em que o clube culé ainda atravessa algumas dificuldades financeiras.

Em declarações na conferência de imprensa prévia ao encontro diante do Almería, o técnico espanhol admitiu que o plantel precisa de um jogador com o perfil de Gavi, médio que se lesionou gravemente no joelho.

«Procuras reforçar o plantel, seja no inverno ou no verão. Com a lesão de Gavi precisamos de um jogador com um perfil semelhante, mas é difícil. Trabalhamos com o Deco [diretor-desportivo] e com o presidente [Joan Laporta]», afirmou.

O técnico comentou ainda a chegada de Vítor Roque, prodígio brasileiro que vai integrar o plantel blaugrana em janeiro: «Não podemos pôr a pressão toda em cima do Vítor Roque. Todos temos de dar um passo em frente e melhorar em todas as áreas. Temos nove pontos de desvantagem face ao Girona por causa da eficácia, está a faltar-nos.»

«Se o Vítor Roque e o Endrick [reforço do Real Madrid] podem igualar os duelos de Messi e Cristiano Ronaldo? É muito cedo, mas são dois futebolistas que estão a criar grandes expectativas. Oxalá a contratação do Vítor Roque seja do nível de Messi ou Cristiano», atirou.