Com apenas 17 anos, Gavi é já um habitual titular no meio campo do Barcelona e esteve em grande plano no último jogo (vitória por 3-2, ante o Elche), ao apontar um golo e uma assistência. Para Xavi, renovar com o médio é uma prioridade, nem que seja preciso a ajuda de todos.

«Temos de renovar já. Se for necessário, juntámos dinheiro entre todos», brincou o técnico do Barcelona, em conferência de imprensa.

«Não podemos perder este tipo de jogadores. Têm de ser a base para o futuro. Sei que o clube está a trabalhar muito bem na renovação do Gavi. É fundamental para a equipa», acrescentou.

O jovem espanhol tem contrato com os blaugrana até 2023 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.