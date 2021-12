O arranque de Xavi no Barcelona tem sido algo desapontante para o técnico espanhol, que reconhece ter-se deparado com mais dificuldades do que aquelas que esperava.

«Está a custar-nos mais do que pensávamos fazer o nosso jogo, mas estamos positivos, estamos a melhorar em muitos aspectos, jogamos em casa e é o último jogo do ano. Estamos no caminho certo, embora precisemos de mais tempo», disse na conferência de imprensa de antevisão ao duelo ante o Elche.

«Há jogadores que têm dificuldade em compreender o jogo de posição, é surpreendente que seja assim estando no Barça. Há que mudar o 'chip' e trabalhar mais», acrescentou.

Apesar do oitavo lugar no campeonato espanhol e da eliminação da Liga dos Campeões, o técnico catalão acredito que a equipa pode lutar por troféus.

«Sendo realistas, temos capacidade para conquistar títulos, não podemos dar nada nem descartar-nos para ganhar o campeonato. Eu vi campeonatos 'remontados' com 17/18 pontos de desvantagem em relação ao líder. Temos a Supertaça, a Taça, a Liga Europa ... Sou realista, mas também otimista, porque não acreditar que esta equipa pode lutar para conquistar títulos?», questionou.

Xavi abordou ainda a situação de Ousmane Dembelé, que termina contrato em junho de 2022.

«Falei com o Dembélé, ele quer continuar, está feliz aqui e e eu mantenho-me positivo, ele já conhece o projeto desportivo e a importância que vai ter. Não posso dar mais detalhes», referiu.

Ao fim de seis jogos ao comando do Barcelona, Xavi soma dois triunfos, dois empates e duas derrotas.