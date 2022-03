O Barcelona de Xavi atravessa um grande momento e comprovou o seu crescimento com uma goleada implacável frente ao rival Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu (0-4), já após o apuramento para os quartos de final da Liga Europa.

No campeonato espanhol, a formação catalã continua a ocupar o modesto terceiro lugar, a três pontos do Sevilha e a 12 do líder Real Madrid. Será demasiado tarde para recuperar o tempo perdido?

Xavi Hernández estreou-se como treinador do Barcelona com uma vitória frente ao Espanhol (1-0), a 20 de novembro de 2021. Com o antigo médio do banco, os culés arrancaram para um ciclo de 11 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em La Liga, garantindo 37 pontos em 16 jogos.

A média pontual do Barcelona de Xavi (2,31 pontos por jogo) permitiria uma luta renhida com o Real Madrid pelo título espanhol, se fosse este o rendimento apresentado desde o início da temporada, que arrancou com Ronald Koeman e ainda teve Sergi Barjuan na transição: nesta altura, o Barça teria 65 pontos e menos um jogo que o Real Madrid (66 pontos).

As projeções são naturalmente alvo de discusão, mas colocariam esta equipa de Xavi no patamar dos 88 pontos num campeonato com 38 jornadas, um registo superior aos três últimos campeões espanhóis.

Pontuações finais na última década:

2021/22: 88 pontos (Barcelona - pontuação virtual)

2020/21: 86 pontos (At. Madrid)

2019/20: 87 pontos (Real Madrid)

2018/19: 87 pontos (Barcelona)

2017/18: 93 pontos (Barcelona)

2016/17: 93 pontos (Real Madrid)

2015/16: 91 pontos (Barcelona)

2014/15: 94 pontos (Barcelona)

2013/14: 90 pontos (At. Madrid)

2012/13: 100 pontos (Barcelona)

2011/12: 100 pontos (Real Madrid)

Se o Barcelona de Xavi Hernández teria números para lutar pelo título espanhol nos anos mais recentes, é igualmente justo salientar que ainda está longe dos melhores registos da história do clube, sobretudo observando os anos dourados, em que o atual treinador estava dentro do retângulo de jogo, a espalhar perfume no setor intermediário.

Xavi representou a equipa principal do Barça entre as temporadas 1998/99 e 2014/15, conquistando por oito vezes o campeonato espanhol.

Pontuações do Barcelona com Xavi como jogador: