A viver uma notável temporada no Barcelona, Raphinha abriu o livro e falou sobre como foi trabalhar com Xavi em 2022/23 e 2023/24. Em entrevista ao El País, o extremo brasileiro confessou que em muitos jogos já sabia que não ia fazer os 90 minutos.

«Era mau quando já sabia que só jogava 60 minutos? É mais complicado. Não é uma crítica ao Xavi. Inconscientemente, eu já sabia que ia ser substituído. Tentava fazer tudo em 60 minutos e não saía nada. Outras vezes, quando as coisas corriam bem, ele tirava-me na mesma», referiu.

Na era de Xavi, o internacional brasilerio concluiu apenas sete dos 60 jogos que começou a titular. Quando questionado se chegou a falar com Xavi sobre isso, o mesmo disse que sim, mas explicou que «são decisões do treinador».

«Em alguns momentos senti-me afastado do Barcelona. Especialmente durante os primeiros seis meses, aqueles que antecederam o Mundial. Mas também senti isso no resto dos mercados de transferências. Dizia-se sempre uma ou outra coisa, que se não adiantasse, eu teria de ser vendido».

Por fim, Raphinha falou um pouco sobre Lamine Yamal, nova estrela dos culés, e comparou-o a… Neymar.

«Parecido com Messi? Messi é de outro mundo. Inexplicável. Vejo-o mais parecido com o Neymar. Os dribles, a rapidez com que ele pensa em driblar. Quando pensas que podes roubar a bola, ele faz algo que nunca viste na vida», concluiu.

Esta temporada, Raphinha já leva 10 golos e sete assistências em 14 jogos.