Robert Lewandowski pode abandonar o Bayern Munique neste verão e o seu nome está a ser ligado a vários clubes, incluindo o Barcelona. Neste sábado, Xavi foi questionado diretamente sobre o avançado polaco.

A idade do ponta-de-lança (tem 33 anos e faz 34 em agosto) pode ser um obstáculo para a sua mudança para o Barça? «Não vou falar do caso do Lewandowski, mas contratei o Dani Alves com 38 anos. Não é a idade, é o rendimento, o que nos pode ajudar. Os jogadores atualmente cuidam-se tanto, a cada ano são mais profissionais», diz o treinador.

«Por isso estamos a ver Ibrahimovic, Modric, Dani Alves, jogadores que continuam com rendimentos muito altos em clubes muito importantes. O Cristiano Ronaldo também, o Messi...são futebolistas com alguma idade, mas que continuam a render a um nível muito alto em grandes clubes. A idade não é uma prioridade, mas sim o rendimento que nos pode dar e se melhora o que temos aqui. Isso é o mais importante, rematou Xavi, em conferência de imprensa.