Xavi Hernández, treinador do Barcelona, analisou a derrota frente ao Girona (4-2), no domingo, admitindo que o dérbi da Catalunha poderia ter tido outro vencedor, mas que o Girona é «a melhor equipa que já vi até agora».

«O Girona tem muito mérito no que tem feito. São líderes. Hoje ainda mais. Foi um jogo equilibrado, se o Barcelona tivesse vencido, também diríamos que seria justo. [O Girona] É a melhor equipa que vi até agora. São erros, mas temos que melhorar. No outro dia não combinámos com o Atlético e hoje sofremos quatro. Isto é o futebol", referiu o treinador dos culés.

De modo a justificar a derrota, Xavi explicou que comanda um «Barcelona em construção» e que os erros defensivos têm custado muitos golos, algo que procura melhorar com o tempo.

Eric Garcia, jogador do Barcelona emprestado ao Girona (titular no domingo), o treinador do Barcelona referiu que «é um jogador de futebol que, se dependesse de mim, teria ficado, mas está a aproveitar o empréstimo.»