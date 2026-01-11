Barreirense
VÍDEO: confrontos entre adeptos do Barreirense e Olímpico Montijo lançam o caos
Tudo aconteceu no Barreiro, no jogo entre as duas equipas da margem Sul
Os momentos anteriores ao confronto entre Barreirense e Olímpico de Montijo ficaram marcados por confrontos entre adeptos das duas equipas da margem Sul, junto ao complexo do Barreiro.
Os confrontos violentos lançaram o caos entre a população e só terminaram quando chegaram reforços policiais, o que levou os adeptos a dispersarem. O caso vai seguir agora para o Ministério Público.
Dentro de campo, o Olímpico Montijo venceu por 2-1.
