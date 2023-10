Bas Dost caiu inanimado no último minuto do AZ Alkmaar-NEC Nijmegen.

O antigo avançado do Sporting até havia marcado o primeiro golo do NEC, mas aos 90 minutos caiu sozinho em campo, num momento de grande apreensão em todo o estádio.

Os futebolistas presentes no relvado, visivelmente consternados, aproximaram-se do jogador de 34 anos e juntaram-se para que não se pudessem recolher imagens.

Foi inclusivamente montada uma tenda no relvado, para assistirem o jogador. No entanto, logo no relvado, o jogador recuperou os sentidos e até se colocou de pé, como é possível ver numa fotografia, em que o avançado surge levando e apoiado por uma máscara para receber oxigénio.

Pouco depois, nas redes sociais, o NEC informou que Dost já está consciente e que foi retirado do relvado. Quando se encaminhava para os balneários, de maca, e para agradecer os aplausos que vinham das bancadas, Bas Dost levantou o braço.

Bas Dost is bij kennis en wordt van het veld gehaald. De wedstrijd is stilgelegd.#AZNEC — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) October 29, 2023

Entretanto, e de acordo com o De Telegraaf, Dost foi transportado para o hospital.

Refira-se que o encontro foi suspenso, com poucos minutos para jogar, numa altura em que o NEC vencia por 2-1. No AZ, Alexandre Penetra saiu ao intervalo, ao passo que Tiago Dantas não saiu do banco.