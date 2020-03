Robinho, jogador dos turcos do Istambul Basaksehir, lembrou a proposta do Benfica para a sua aquisição, antes de ingressar no Real Madrid, em 2005.

«O Benfica foi um dos primeiros clubes a fazer-me uma proposta, quando eu tinha 20 anos e jogava no Santos. Antes de chegar ao Real Madrid, quase fui jogador do Benfica», assumiu em entrevista publicada no jornal Record.

O extremo brasileiro reconheceu que chegou a estudar o clube da Luz, mas o interesse do clube espanhol fê-lo mudar de ideias.

«Eu esperei um pouco. Depois apareceu o Real Madrid. Com todo o respeito pelo Benfica, mas o Real Madrid naquele momento era um clube com maior visibilidade. Eu cheguei até a estudar o Benfica, a olhar o número de adeptos, de benfiquistas. O Benfica tem uma ‘torcida’ muito grande em Portugal. Mas acabou por não dar certo», recordou.

Robinho aproveitou ainda para falar de João Félix e comparou-o a Kaká, antigo internacional brasileiro.

«É grande jogador! Muitos comparam-no até com o Kaká, quando começou a sua carreira. É um jogador que tem feito coisas boas. Esperamos que no futuro ele possa continuar igual», finalizou.