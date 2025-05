Do basebol norte-americano chega uma história, no mínimo, inusitada. Na terça-feira, o principal responsável pela MLB – campeonato dos Estados Unidos e do Canadá – anunciou que Pete Rose e Joe Jackson foram incluídos no grupo de atletas a reintegrar na modalidade.

No século passado, Pete Rose foi punido por apostas ilegais enquanto treinador dos Cincinnati Reds. Já Joe Jackson – e outros sete atletas – foram banidos em 1921, acusados de manipularem a World Series de 1919.

Acontece que Jackson faleceu em 1951. Por sua vez, Pete Rose morreu em setembro, aos 83 anos.

A decisão da MLB surgiu para levantar entraves à inclusão da dupla no “Hall of Fame”, entre as lendas do basebol norte-americano e canadiano, até porque registaram médias invejáveis e acumularam títulos. A elegibilidade de Rose e Jackson vai ser votada em dezembro de 2027, ainda que vários antigos diretores e atletas se oponham a este perdão.

A MLB removeu outros 16 antigos atletas e um antigo dirigente da “lista negra” – todos já falecidos.