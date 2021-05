O Sporting derrotou o FC Porto por 74-72 no primeiro jogo da final do campeonato nacional de basquetebol.

Os leões foram para o intervalo a vencer por 35-26, mas os azuis e brancos reagiram e foram para o último período na frente do marcador (46-50).

O FC Porto manteve-se quase sempre na liderança daí até perto do fim, mas nos derradeiros instantes o Sporting passou para a frente e acabou por levar a melhor no primeiro duelo da final do campeonato.