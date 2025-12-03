Basquetebol: Benfica bate Sporting no dérbi para a Liga feminina
Águias levaram a melhor num jogo que não acontecia na Liga desde a época 2015/16
Benfica e Sporting voltaram a cruzar caminhos na Liga feminina de basquetebol. Num jogo referente à sexta jornada do campeonato, as encarnadas foram superiores (74-67) num embate que não acontecia desde a época 2015/16.
O jogo foi equilibrado e logo no primeiro quarto o Benfica vencia apenas por dois pontos (29-27). No entanto, um segundo quarto melhor deu segurança à equipa da casa, que vencia por 42-36 ao intervalo.
O Benfica deu continuidade à liderança e venceu por 74-56. Pelas águias, o destaque foi Letícia Soares com 24 pontos e seis ressaltos. Do lado do Sporting, Dayna Rouse foi a mais inconformada com 19 pontos.
Com este triunfo, o Benfica é terceiro com 14 pontos - a dois do líder Quinta dos Lombos. Já o Sporting está na quarta posição com 13 pontos.