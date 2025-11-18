Basquetebol: Portugal aplica 100 à Islândia no caminho rumo ao EuroBasket 2027
Seleção nacional feminina dominou de início ao fim e mantém vivo o objetivo de repetir a presença na fase final
Seleção nacional feminina dominou de início ao fim e mantém vivo o objetivo de repetir a presença na fase final
A seleção portuguesa de basquetebol feminino reagiu da melhor forma à entrada em falso na qualificação para o EuroBasket 2027 e venceu esta terça-feira a Islândia por expressivos 100-70, no Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, no Barreiro.
A equipa das Quinas entrou melhor e chegou ao intervalo a vencer por 55-26, deixando a Islândia completamente sem respostas para a intensidade defensiva apresentada. Com o jogo praticamente controlado, Portugal geriu no terceiro e quarto período, mantendo um ritmo elevado e atingindo a marca dos 100 pontos.
Maria Bettencourt esteve em destaque nas Linces ao terminar o encontro com 15 pontos, seis ressaltos e quatro assistências.
Com este triunfo, o primeiro no Grupo G, Portugal sobe aos três pontos, ficando apenas atrás da Sérvia, líder invicta do grupo com quatro. A Islândia, por sua vez, segue no último posto, com dois pontos.