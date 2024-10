O Benfica recebeu e venceu o Namur Capitale, por 77-52, no jogo da primeira jornada do Grupo K, na fase de grupos da Taça Europa feminina de basquetebol.

As encarnadas entraram melhor no encontro e chegaram ao intervalo com uma vantagem de seis pontos. De resto, o Benfica nunca perdeu a liderança do marcador, com destaque claro para os 18 pontos de Isabela Quevedo, a melhor marcadora.

Na próxima jornada, a 17 de outubro, o Benfica desloca-se até ao terreno do Besiktas.