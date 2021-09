Os LA Lakers anunciaram a saída de Marc Gasol

O poste internacional espanhol, irmão de Pau Gasol, vai regressar aos Memphis Griezzlies.

Num acordo comum entre equipas da liga norte-americana de basquetebol a formação de Los Angeles anunciou que vai ceder Marc Gasol e uma futura escolha na segunda ronda do «draft» da NBA e que em troca vai receber o basquetebolista chinês Wang Zhelin.

OFFICIAL: The Lakers have traded Marc Gasol and a second round pick for the draft rights to Wang Zhelin.



Thank you, Marc, for making LA part of your journey. pic.twitter.com/S5EQ899CJU