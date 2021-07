Carlos Lisboa vai voltar a ser o diretor geral das modalidades do Benfica, informou o clube.



O treinador deixa assim o comando técnico da equipa de basquetebol das águias, desafio que assumiu em março de 2019 para voltar a ocupar um cargo que foi seu entre 2017 e 2019.



Além de ser responsável por todas as modalidades, Carlos Lisboa desempenhará ainda um papel relevante «na representação institucional do Benfica junto das diversas instituições desportivas, de parceiros comerciais e de entidades internacionais, assim como a presença em Casas do Benfica junto dos nossos Sócios e Adeptos» explicam os encarnados.



Lisboa estreou-se ao serviço do Benfica a 10 de novembro de 1984 e sagrou-se campeão nacional por dez vezes, além de ter conquistado cinco Taças de Portugal, seis Supertaças e cinco Taças da Liga. Como treinador, o ex-jogador venceu cinco campeonatos, quatro Taças de Portugal, cinco Supertaças, quatro Taças da Liga e 4 troféus António Pratas.