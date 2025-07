Neemias Queta, jogador português dos Boston Celtics, confirmou esta segunda-feira que irá estar presente no Eurobasket 2025, ao serviço de Portugal.

«Desde que nos qualificámos, logo no fim do jogo [em fevereiro] falei logo com o Brad [Brad Stevens, diretor geral dos Boston Celtics] no dia seguinte e disse que queria vir jogar por Portugal e ele disse que o ideal era mesmo eu vir jogar. Ele quer que nós venhamos jogar para o nosso país, representar o nosso país e acho que me vai ajudar imenso, não só para a seleção como para me poder preparar para a próxima época», partilhou o atleta em declarações à Lusa.

Sobre o torneio, no qual Portugal vai encontrar a Sérvia, Letónia, República Checa, Turquia e Estónia, no Grupo A, o poste português confessou que espera que a seleção seja «competitiva», mas o objetivo é ir «jogo a jogo».

«Acho que, acima de tudo, temos de ir de jogo a jogo, ser competitivos e tentar ganhar cada jogo. Vamos a isso, não somos favoritos, nem de perto, mas acho que temos, acima de tudo, uma equipe bastante coesa. Estamos há muitos anos a jogar juntos, quer seja na seleção, seja nos clubes e já temos muito entrosamento, o que não vai faltar é a fome de vencer», atirou.

De seguida, Neemias foi questionado sobre o regresso aos EUA e à NBA, onde representa os Boston Celtics.

«Acho que sempre foi depositada em mim bastante confiança pelo Brad e o Joe [Mazzulla, treinador dos Celtics] e acho que me têm ajudado imenso para evoluir e crescer. Tenho muito trabalho pela frente e o que quer que seja que venha pela frente para o ano, acho que estou bastante preparado, tanto mentalmente como fisicamente, para poder ser um ano de superação para mim», comentou.

A fase final do Europeu de 2025 realiza-se entre 27 de agosto e 14 de setembro, na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia.