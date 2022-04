Depois do triunfo no último dérbi, em que o Benfica garantiu o primeiro lugar da fase regular, os encarnados voltam a defrontar o Sporting no Pavilhão João Rocha.

Desta vez, as equipas defrontam-se em jogo da primeira jornada do Grupo A da segunda fase do campeonato nacional de basquetebol.

Pode seguir o dérbi a partir das 15h00 no Maisfutebol.