O Benfica venceu o Quinta dos Lombos, o detentor do título, por 76-56 e conquistou a Taça de Portugal feminina de basquetebol.

A igualdade a 32 pontos ao intervalo evidenciava o equilíbrio entre as duas formações. No segundo tempo, as encarnadas conseguiram superiorizar-se ao adversário e cavaram uma vantagem de 20 pontos.

Com este triunfo, as águias chegaram à quarta conquista da Taça de Portugal, igualando o Quinta dos Lombos.

