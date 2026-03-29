Basquetebol
Há 55 min
Basquetebol: Benfica vence GDESSA e conquista Taça de Portugal
Encarnadas venceram por 76-56
AL
O Benfica venceu o Quinta dos Lombos, o detentor do título, por 76-56 e conquistou a Taça de Portugal feminina de basquetebol.
A igualdade a 32 pontos ao intervalo evidenciava o equilíbrio entre as duas formações. No segundo tempo, as encarnadas conseguiram superiorizar-se ao adversário e cavaram uma vantagem de 20 pontos.
Com este triunfo, as águias chegaram à quarta conquista da Taça de Portugal, igualando o Quinta dos Lombos.
