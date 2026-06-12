O FC Porto venceu o Jogo 3 da final dos playoffs da Liga e assumiu a dianteira da eliminatória (2-1). Nesta sexta-feira, no Dragão Arena, os comandados de Fernando Sá apresentaram a sua melhor versão e voltaram a vencer o Benfica, desta feita por 87-63 (27-13, 20-22, 17-14 e 23-14).

Num pavilhão lotado, Fernando Sá e Norberto Alves repetiram os “cincos” do Jogo 2.

Recorde o desenrolar deste “Clássico”.

Perante mais de 1600 adeptos, o marcador foi inaugurado pelos cinco pontos de Cornelius Hudson (5-0) e o norte-americano contou com a companhia de Washpun e de Corey Allen-Williams. Assim, os dragões edificaram uma vantagem promissora (27-13). No caminho para o intervalo, Dunn e o português Voytso também contribuíram no ataque.

Aquando da pausa, os dragões lideravam por 47-35 e podiam agradecer a Dunn (11 pontos), Hudson (nove pontos), Miguel Queiroz (oito pontos), Voytso e a Allen-Williams (seis pontos).

No Benfica, Broussard e Crandall (sete pontos) eram os mais inconformados.

Apesar dos sucessivos triplos de José Silva para as águias, o FC Porto manteve as distâncias e sentenciou o triunfo no derradeiro quarto. Os azuis e brancos souberam capitalizar a profunda ineficácia dos rivais.

Para este desfecho muito contribuíram as exibições de Cornelius Hudson (18 pontos), Dunn (16 pontos), Miguel Queiroz e Corey Allen-Williams (12 pontos), e de Omlid (sete pontos e sete ressaltos).

No Benfica, Broussard (15 pontos), Crandall (14) e José Silva (12) foram os melhores.

Este desfecho deixa o FC Porto na frente da final do campeonato (2-1) e a um triunfo do título, o que não acontecia desde 2021, aquando da disputa com o Sporting. Nesse ano, os dragões venceram o Jogo 2 e 3, mas perderam o Jogo 4 em casa e viram o título escapar em Alvalade.

Os azuis e brancos não são campeões desde 2016, quando levaram a melhor sobre o Benfica (3-1).

De recordar que as águias são tetracampeãs nacionais, estando obrigadas a duas vitórias consecutivas para revalidar o título. O pentacampeonato do Benfica não acontece desde a o final do século XX.

O Jogo 4 vai ter lugar no Porto, no domingo (17h15). O eventual Jogo 5 está agendado para as 19h de quinta-feira, na Luz.

O Benfica é o máximo campeão em Portugal, com 31 conquistas, seguido por FC Porto (12) e Sporting (nove).