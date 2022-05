A Oliveirense venceu nesta terça-feira o CAB Madeira, por 77-71, e carimbou a passagem às meias-finais do play-off da Liga Portuguesa de Basquetebol, onde vai defrontar o Benfica.

O conjunto de Oliveira de Azeméis contou com as boas exibições de Zane Waterman (25 pontos e nove ressaltos) e Shaun Willet (13 pontos e 14 ressaltos) para assegurar o triunfo no terceiro e derradeiro jogo dos quartos de final.

As meias-finais são disputadas à melhor de cinco jogos. Os dois primeiros encontros, tal como o quinto, se assim for necessário, decorrem no recinto da equipa mais bem classificada na fase regular, que neste caso foi o Benfica, já que terminou no primeiro posto. Os encarnados recebem a Oliveirense já este sábado, a partir das 15h00, enquanto na outra meia-final colocam-se frente a frente FC Porto e Sporting.