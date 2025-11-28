Schaquilla Nunn é o mais recente reforço para o basquetebol feminino do Benfica. A poste norte-americana, de 31 anos, chega proveniente do Sleza Wroclaw, da Polónia.

Na temporada passada, Schaquilla colecionou 316 pontos em 664 minutos pela formação polaca. Em números de carreira, a jogadora de 1,90 metros de altura regista médias de 7,8 ressaltos por jogo. 

Schaquilla revelou que teve uma «longa e decisiva» conversa com o treinador Eugénio Rodrigues, bem como a «team manager» Sofia Ramalho, antes de tomar a decisão. 

«Conseguimos conversar sobre alguns assuntos que eram importantes e os nossos objetivos coincidiram. E quando me falaram sobre o Benfica, senti que precisava de vir e fazer parte do projeto», referiu. 

A nova dona da camisola 17 do Benfica afirmou acreditar estar no «lugar certo». Partilhou, ainda, que tipo de jogadora quer ser.

«A primeira coisa que eu diria é que, definitivamente, dou tudo de mim. Sou uma jogadora forte. Acima de tudo, quero tornar-me uma melhor companheira de equipa, ajudar as minhas companheiras de equipa a melhorarem e a contribuir para um basquetebol feminino de melhor qualidade. Estou cá para o que a equipa precisar», concluiu. 

