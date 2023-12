Thomas Drechsel, jogador de basquetebol no Benfica, apostou num fim de semana diferente. O extremo norte-americano decidiu visitar vários campos de prática informal, em Lisboa, e perceber que melhorias esses lugares precisavam.

Para fomentar o gosto pela modalidade, o atleta investiu em redes, pendurou-se em tabelas, e, como se não bastasse, ofereceu bolas a quem estava por perto.

Ainda que elogioso para com Portugal, Drechsel admite sentir-se algo «incomodado» com o domínio do futebol no panorama desportivo: «em Portugal amam futebol, mas também precisam de gostar um pouco mais de basquetebol», disse, no mais recente vídeo publicado no próprio canal de YouTube.

Além de ser jogador profissional, Drechsel, de 27 anos, investe também na carreira de vloger, num canal que conta com mais de 11 mil subscritores. Entre adeptos dos rivais, alguns jovens reconheceram o norte-americano pelos vídeos virais no TikTok, onde, por exemplo, divulga novos pares de sapatilhas.

Dreschel está a recuperar de uma fratura óssea na face, sofrida durante a receção ao Galatasaray, para a Liga dos Campeões, a 13 de dezembro.

Na Europa, já jogou na Alemanha, Polónia e Sérvia.

Veja o vídeo: