Basquetebol
Há 1h e 26min
Basquetebol: Wes Washpun deixa o FC Porto
Norte-americano chegou a Portugal há três anos e assinou pelo FC Porto em 2024
SS
Norte-americano chegou a Portugal há três anos e assinou pelo FC Porto em 2024
SS
Chegado à Invicta em 2024, Wes Washpun encerrou o vínculo ao FC Porto após a conquista da Liga. O base norte-americano de 33 anos registou médias de nove pontos, quatro assistências e três ressaltos nesta época, ao cabo de 48 jogos.
Antes, em 2024/25, Washpun totalizou 44 partidas, com médias de 12 pontos, quatro assistências e três ressaltos.
Numa carreira edificada entre Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Letónia, Finlândia, Grécia, Polónia, México e Kosovo, Washpun chegou a Portugal em 2023, pela porta da Oliveirense. Em 2023/24, o base conseguiu médias de 17 pontos, seis assistências e quatro ressaltos em 35 jogos.
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