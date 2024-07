Benfica e União Sportiva conheceram, esta quinta-feira, as adversárias na fase de grupos da EuroCup. As campeãs nacionais integram o Grupo K, na companhia das belgas do Namur-Capitale e das italianas do GEAS. O grupo contará ainda com as francesas do Landes, ou o Besiktas. Tudo dependerá de quem perder na qualificação para a Euroliga.

Ora, o Benfica sabe, desde já, que reencontrará o Namur-Capitale, adversário com quem partilhou grupo na última época, e com quem perdeu nas duas partidas (52-60 e 73-59).

Quanto ao Sportiva, o emblema açoriano está no Grupo J, com Galatasaray e as checas do Tany Brivo. Este grupo contará também com as espanholas do Ferrol, ou as italianas do Battipaglia. Quem vencer esta eliminatória de qualificação completará o Grupo F da EuroCup.

A fase de grupos decorrerá entre 11 de outubro e 30 de novembro.

Ready for another season of #EuroCupWomen? 🤩



The Regular Season field is set! 🙌 pic.twitter.com/UWiTFjPEAN — EuroCup Women (@EuroCupWomen) July 18, 2024

Na última época, Benfica e GDESSA Barreiro ficaram pela fase de grupos, enquanto a União Sportiva foi eliminada no play-off de acesso a essa fase.

Por isso, face à última temporada, Portugal perdeu a vaga no play-off, sendo restringido à participação de duas equipas.

Na temporada 2022/23, o Benfica atingiu a ronda de qualificação para os «oitavos», mas foi eliminado pelas espanholas do Sedis, numa diferença de dois pontos (62-53 e 59-66).