A Seleção feminina iniciou a fase de qualificação para o Europeu de 2027 com uma derrota em Belgrado, ante a Sérvia, por 77-51 (23-12, 13-19, 16-12 e 25-8). Apesar da boa réplica na primeira parte, as “Linces” caíram de nível nos últimos minutos. Na Seleção, Sofia da Silva (12 pontos) e Carolina Rodrigues (11 pontos) foram as mais inconformadas, enquanto Jankovic e Stankovic – ambas com 14 pontos – foram as melhores das sérvias.

Assim, a Sérvia lidera o Grupo G com quatro pontos e duas vitórias, enquanto Portugal leva um ponto e uma derrota, igualado com a Islândia. O grupo conta com três seleções, com as duas melhores a avançarem para a próxima fase e a última a estar obrigada a integrar o lote de três melhores terceiras classificadas.

Enquanto a Sérvia apenas regressa à ação em março, quando recebe a Islândia, Portugal recebe as islandesas na terça-feira (19h), no Barreiro.