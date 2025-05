O Benfica sofreu para agarrar a vantagem na final da Liga feminina. Na noite deste sábado, as campeãs nacionais em título triunfaram na visita ao "Caldeirão" de Esgueira, em Aveiro (73-80).

Numa "cápsula" ensurdecedora e a ferver com mais de mil adeptos – a melhor casa da prova, com Ticha Penicheiro junto a uma das tabelas – os parciais de 12-25, 25-20, 21-15 e 15-20 culminaram no 73-80.

Destaque no Benfica para a noite de Inês Faustino – base aveirense que cresceu no pavilhão do Esgueira – que apontou oito pontos, cinco ressaltos e sete assistências. Em simultâneo, Raphaella Monteiro (20 pontos, cinco ressaltos e assistências) e Ivanovic (19 pontos) revelaram-se decisivas.

Entre as anfitriãs, Ana Raimundo (32 pontos, quatro ressaltos e três roubos de bola) e Inês Ramos (19 pontos) foram as mais inconformadas, num duelo decidido a 15 segundos da buzina.

De recordar que o Esgueira liderou a fase regular do campeonato, além de triunfar sobre o Benfica na Taça Federação, em janeiro.

Este desfecho deixa as águias a um triunfo do bicampeonato – o que não acontece desde 2022 – e da 4.ª Liga das comandadas de Eugénio Rodrigues.

O segundo “round” da final está agendado para as 19h de 11 de maio, em Lisboa. Em caso de triunfo do Esgueira, então o título vai ser decidido na noite de 15 de maio (20h15), no “Caldeirão” das “Bikudas”.