Marvin Clark Jr., extremo norte-americano de 29 anos, está de regresso a Portugal para reforçar o Sporting. Segundo apurou o Maisfutebol, este será o substituto de Ken Horton, experiente extremo norte-americano, de 34 anos, que deixou os leões em dezembro, após sucessivas lesões. Depois de representar o FC Porto na última temporada, Marvin Clark, de dois metros, prepara-se para a segunda passagem pela Liga portuguesa.

Ao serviço dos dragões, o extremo natural de Kansas City anotou, por média, 11 pontos e cinco ressaltos, em 25 jogos disputados, entre as competições nacionais e a Taça Europa da FIBA. Antes, o norte-americano somou passagens pela Alemanha, México, Hungria, França, Bélgica e, como é habitual, pelo basquetebol universitário dos EUA.

Marvin Clark Jr. já está em Lisboa, ocupando a quinta vaga de atletas estrangeiros na equipa de Pedro Nuno Monteiro.

Os leões, líderes da Liga – com mais um ponto que Benfica e FC Porto – estão nos “quartos” da Taça de Portugal, seguem na fase de grupos da Taça da Liga e competem na segunda fase de grupos da Taça Europa da FIBA.

Até 7 de fevereiro, o Sporting tentará, pela segunda vez na história, alcançar os quartos de final da competição, igualando, pelo menos, o feito de 2022. Os leões seguem na vice-liderança do Grupo L, com três pontos, menos um em relação aos turcos do Bahçesehir e em igualdade pontual com o Légia de Varsóvia.