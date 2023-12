O Sporting saiu derrotado da 2.ª jornada da 2.ª fase de grupos da Taça Europa. Frente ao favorito Bahcesehir – que eliminou os leões nos “quartos” em 2022, antes de conquistar a prova – a turma de Pedro Nuno Monteiro foi incapaz de travar o ímpeto turco. No quarto inicial, os visitantes cravaram 30 pontos no marcador, face aos 22 dos sportinguistas.

Até ao intervalo, o Sporting reduziu as diferenças no resultado (38-42), deixando adivinhar um duelo em aberto nos parciais seguintes. E, na verdade, as esperanças de o Sporting atacar o triunfo cresceram no 3.º quarto, empatado a 18 pontos.

Ainda que no arranque do derradeiro parcial os leões conseguissem responder à pressão turca, o Bahcesehir acabou por disparar para 15 pontos de vantagem, sentenciando o encontro, durante o qual o talento individual favoreceu os visitantes.

Entre os 10 atletas que foram a jogo pelo Bahcesehir, metade assinou, pelo menos, 13 pontos.

No Sporting, Eddie Ekiyor (15 pontos e oito ressaltos), Marcus LoVett Jr. (17 pontos, três ressaltos e cinco assistências) e o capitão Diogo Ventura (seis pontos, sei assistências e quatro ressaltos) foram os principais destaques.

Os comandados de Pedro Nuno seguem no 3.º lugar do Grupo L, com três pontos, em igualdade pontual com o Légia de Varsóvia. O Sporting visitará os polacos a 10 de janeiro, na primeira de duas partidas decisivas para os leões assegurarem, pelo menos o 2.º lugar do grupo.

De lembrar que, nos quartos de final, os dois vencedores deste grupo cruzarão destinos com os apurados do Grupo K, onde o FC Porto está no 2º. lugar, com três pontos, em igualdade pontual com os alemães do Gottingen.

Por agora, dragões e leões centram atenções no campeonato. No sábado há dérbi no pavilhão João Rocha. O Sporting lidera a Liga, com mais um ponto que os azuis e brancos, que, ainda assim, têm um jogo em atraso, frente à Oliveirense.