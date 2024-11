Na quarta jornada da Liga de basquetebol – a terceira disputada – o Sporting venceu na receção ao Atlético de Queluz, por 104-81.

Na manhã deste domingo, a resistência dos visitantes durou até ao intervalo (20-19 e 27-24). Depois, os leões contaram com André Cruz (16 pontos) e Kenneth Funderburk (18 pontos, sete ressaltos e cinco assistências) para selar o triunfo.

Em simultâneo, na turma de Luís Magalhães, Ludgy Debaut (11 pontos e 10 ressaltos), Armwood (18 pontos) e Ward (16 pontos) estiveram em evidência.

No Queluz, Latreavin Black (nove pontos e nove assistências) e Justin Webster (20 pontos) foram os mais inconformados.

Desta forma, o Sporting alcançou a segunda vitória e o sexto lugar, com cinco pontos, em igualdade com FC Porto (7.º), Galitos Barreiro e Esgueira (4.º). No calendário dos leões segue-se a visita à Ovarense (3.ª), na tarde de domingo (15h).

Por sua vez, o Queluz é oitavo, com quatro pontos. Segue-se a receção ao Vitória de Guimarães (10.º), na noite de sábado (20h30).

No topo do campeonato estão Benfica, Oliveirense e Ovarense, empatados a seis pontos (três vitórias).

Outros resultados da 4.ª jornada da Liga de basquetebol.

Benfica 82-77 FC Porto

Oliveirense 90-60 Imortal

Desp. Póvoa 69-75 Ovarense

Vit. Guimarães 79-82 Esgueira

Galitos Barreiro 85-82 Galomar