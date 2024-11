O Benfica foi até ao reduto do Esgueira vencer por 93-85, num encontro bastante dividido e que apenas foi desbloqueado no terceiro período.

Com o objetivo de manter a liderança do campeonato nacional de basquetebol, as águias chegaram ao intervalo a vencer por quatro pontos, muito graças às exibições individuais de Betinho (21 pontos) e Nico Carvacho (20 pontos e cinco assistências).

No terceiro período, os comandados de Norberto Alves abriram uma vantagem que se revelou decisiva, apesar da reação do Esgueira, no último «quarto».

Este resultado deixa o Benfica com um ponto de vantagem para o FC Porto, que teve de suar para levar a melhor sobre a Oliveirense, com um triunfo suado por 98-95.

No Dragão Arena, os azuis e brancos estiveram em desvantagem até aos dez minutos finais, quando a qualidade individual veio ao de cima. Wes Washpun chegou aos 20 pontos e nove assistências, ainda que do outro lado tenha estado o melhor marcador do encontro. Malik Morgan terminou o jogo com 21 pontos somados.

O Benfica ocupa, desta forma, o primeiro lugar do campeonato, com oito pontos, mais um do que FC Porto e Oliveirense.