O Benfica voltou a impor-se perante a Oliveirense, desta vez por 93-80, ficando a um triunfo da final da Liga portuguesa de basquetebol.

No primeiro jogo, a equipa de Lisboa venceu por 89-72. Nesta segunda-feira, novamente no Pavilhão Fidelidade, o Benfica superiorizou-se nos primeiros três períodos (27-26, 18-12 e 22-16) e geriu no quarto (26-26).

A meia-final muda-se agora para Oliveira de Azeméis, que será o palco do terceiro jogo, na quarta-feira, pelas 19h00.

Na outra meia-final, o FC Porto recebe na terça-feira o campeão Sporting, depois de ter vencido o primeiro encontro, também em casa, por 87-68.