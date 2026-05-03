O Benfica levou a melhor sobre a Oliveirense por 104-76 e assegurou a presença na final da Taça Hugo dos Santos, em basquetebol.

No Multiusos de Gondomar, os campeões nacionais dominaram durante os dois primeiros períodos e chegaram ao intervalo com uma vantagem de 24 pontos para o adversário. Destaque para os 21 pontos de Justice Sueing, mais do que qualquer outro jogador em campo.

A equipa orientada por Norberto Alves acabou por construir uma vantagem ainda mais folgada na segunda metade do jogo, garantindo assim a outra vaga no jogo decisivo da prova, este domingo. Recorde-se que o Benfica vai medir forças com o Sporting, a partir das 17h.