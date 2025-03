Face ao triunfo do FC Porto na tarde deste sábado, o Benfica respondeu com uma vitória esclarecedora sobre a Ovarense. Em novo encontro da 18.ª jornada da fase regular da Liga, as águias venceram por 93-59, com parciais de 18-16, 19-21, 26-13 e 30-9.

Nas águias, o destaque pertenceu – para não variar – a Aaron Broussard, que acumulou 20 pontos, oito ressaltos, três assistências e três roubos de bola. Entre os vareiros, Daniel Oladapo – com 12 pontos, sete ressaltos e dois bloqueios – foi o mais inconformado.

O triunfo devolve o Benfica à liderança isolada, com 35 pontos, dois de diferença para o FC Porto. No calendário dos tricampeões em título segue-se a visita ao Galitos Barreiro (5.º), na tarde de sábado (18h).

Por sua vez, a Ovarense sobe provisoriamente ao 3.º lugar, com 29 pontos, um de vantagem sobre o Sporting. Todavia, os leões ainda jogam este sábado (18h45), na receção ao Desp. Póvoa (11.º).

No calendário da Ovarense segue-se a receção à rival Oliveirense (6.ª), na tarde de sábado (18h).