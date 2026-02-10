A propósito da receção ao Benfica na 14.ª jornada da fase regular da Liga, o Imortal doou 1706,55 mil euros ao Sporting Clube Marinhense, emblema da Marinha Grande que viu o Pavilhão da Embra destruído pela depressão Kristin. No sábado, em Albufeira, Imortal e Benfica uniram esforços e leiloaram uma camisola de cada clube, além de juntarem vários donativos à receita da bilheteira.

No basquetebol, o Sporting Clube Marinhense luta pela permanência na terceira divisão e não compete desde 25 de janeiro, tendo pelo menos três jogos por reagendar. Este emblema da Marinha Grande completou 87 anos a 29 de janeiro. Ora, nas redes sociais, o Sporting Clube Marinhense também agradeceu o apoio financeiro prestado por Gaeiras e pelo Turquel.

Na Liga de basquetebol, o Benfica lidera com 27 pontos, dois de vantagem sobre o Sporting. Por sua vez, o Imortal é sexto classificado, com 19 pontos, igualado com Vitória de Guimarães (7.º) e Queluz (8.º).