O Benfica foi surpreendido no Pavilhão da Luz e perdeu por 81-80 diante do Sp. Braga, acabando assim eliminado nos «oitavos» da Taça de Portugal de basquetebol.

Apesar de um mau arranque, os comandados de Norberto Alves conseguiram equilibrar as contas do resultado e chegaram mesmo ao intervalo com uma vantagem de sete pontos. Só que a resposta do conjunto minhoto surgiu nos dois últimos períodos e muito por culpa dos 21 pontos de Mike Fofana, considerado o melhor em campo.

Do lado encarnado, Aleksander Dziewa fez 22 pontos, mais do que qualquer outro jogador, mas acabou por não ser suficiente para impedir o triunfo surpreendente do Sp. Braga. Recorde-se que as águias estavam invictas (a nível interno) esta época e lideram o campeonato com sete vitórias em sete jogos.

Este fim de semana decorrem os restantes sete encontros dos «oitavos» da Taça de Portugal.