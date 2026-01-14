Basquetebol: Benfica encerra primeira volta da Liga na liderança isolada
Triunfo tranquilo sobre Galitos Barreiro e pleno de vitórias no campeonato
Triunfo tranquilo sobre Galitos Barreiro e pleno de vitórias no campeonato
O Benfica encerrou a primeira volta da fase regular do campeonato em casa, com triunfo tranquilo ante o Galitos Barreiro, por 107-85 (30-26, 25-18, 34-26 e 18-15). Na noite desta quarta-feira, num duelo em atraso da oitava jornada, o polaco Dziewa (19 pontos) e José Silva (18 pontos) foram as estrelas das águias. Nos visitantes, o francês Eyobo foi o mais inconformado, com 20 pontos.
No rescaldo à primeira volta do campeonato, o Benfica é líder isolado e invicto, com 22 pontos, dois de vantagem sobre o Sporting. O pódio é encerrado pela Ovarense, com 19 pontos, um de vantagem sobre Oliveirense (4.ª) e FC Porto (5.º).
A zona de play-off conta também com Esgueira, Queluz e Imortal, perseguidos por Sp. Braga e Vitória de Guimarães. Nos lugares de despromoção continuam Vasco da Gama e Galitos Barreiro, igualados a 13 pontos e a um do Vitória.
Uma vez eliminado da Taça de Portugal, o Benfica volta a jogar na tarde de 24 de janeiro, na visita à Oliveirense (19h). Por sua vez, o Galitos recebe o Sp. Braga às 16 horas de domingo, nos “quartos” da “Prova Rainha”.