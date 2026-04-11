O Benfica esmagou o Sp. Braga na Luz, na 20.ª jornada da fase regular da Liga. Neste sábado, os tetracampeões nacionais venceram por 108-77 (28-17, 26-15, 30-27 e 24-18). Num duelo de sentido único, Aaron Broussard fez 21 pontos. Nos minhotos, Bingham (13 pontos) e Blaylock (14 pontos) foram os mais inconformados.

O resultado sela a liderança do Benfica para os playoffs, com 18 vitórias e 38 pontos. No sábado (21h) há visita ao Esgueira (7.º). Por sua vez, o Sp. Braga (7.º) recebe o FC Porto (3.º) no sábado (15h).

⭐ MVP Aaron Broussard

🏀 21 pontos 👋 3 ressaltos 🅰️ 4 assistências 👌 100% de eficácia nos triplos. 5/5 pic.twitter.com/WnWiCsgfSF — SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) April 11, 2026

Também em Lisboa, o Sporting perdeu na receção à Oliveirense, por 82-74 (23-19, 18-14, 23-20 e 18-21). Apesar da reação dos leões na segunda parte, os comandados de João Figueiredo conseguiram regressar às vitórias, selando o quinto lugar para os playoffs.

Enquanto Jordan Sibert fez 19 pontos para a Oliveirense, Brandon Johns (16 pontos) foi o mais inconformado do Sporting. De notar que os leões não contaram com o capitão Diogo Ventura, enquanto a Oliveirense lamentou a ausência de José Barbosa.

Assim, o Sporting continua no segundo lugar – posição definitiva para os playoffs – com 36 pontos, a dois do Benfica. Segue-se a receção ao Queluz (10.º), no sábado (15h).

Quanto à Oliveirense, continua no quinto posto, com 31 pontos, apontando à receção ao Imortal (6.º), também no sábado (15h).

A Norte, o FC Porto retomou o terceiro lugar, aproveitando a derrota da Ovarense na receção ao Queluz (74-73) e vencendo o Galitos Barreiro, por 82-74 (20-16, 21-19, 21-17 e 20-22). Nos portistas, Dunn (19 pontos) e Allen-Williams (18 pontos) revelaram-se decisivos. Nos visitantes, Stein (16 pontos) e Brayden Carter (17 pontos) foram os mais inconformados.

A fechar o pódio com 34 pontos, o FC Porto visita o Sp. Braga (8.º) no sábado (15h). Por sua vez, o Galitos (12.º) continua em zona de despromoção e recebe a Ovarense (4.ª) no sábado (18h). O emblema do Barreiro já não depende de si para garantir a sobrevivência.

Nas restantes partidas deste sábado, o Vitória de Guimarães (9.º) deu um passo importante rumo à manutenção, vencendo o Esgueira (7.º), em casa, por 93-87 (21-17, 23-15, 29-30 e 20-25). Por último, o Imortal (6.º) afundou o Vasco da Gama (11.º e penúltimo), vencendo por 95-79 (30-25, 22-17, 17-22 e 26-15).

Consulte a tabela da fase regular da Liga, quando restam duas jornadas por disputar. Os oito primeiros avançam para os playoffs, enquanto os dois últimos são despromovidos.

1.º - Benfica, 38 pontos;

2.º - Sporting, 36 pontos;

3.º - FC Porto, 34 pontos;

4.ª – Ovarense – 33 pontos;

5.ª – Oliveirense – 31 pontos;

6.º - Imortal, 28 pontos;

7.º - Esgueira, 28 pontos;

8.º - Sp. Braga, 28 pontos;

9.º - Vitória de Guimarães, 27 pontos;

10.º - Queluz, 27 pontos;

11.º - Vasco da Gama, 25 pontos;

12.º - Galitos Barreiro, 25 pontos.