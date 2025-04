O Benfica venceu este sábado o Galitos Barreiro, por 95-90, e mantém a liderança do campeonato nacional de basquetebol. No jogo em que somaram a 18.ª vitória, os encarnados responderam aos triunfos dos rivais diretos.

O FC Porto, que segue em segundo lugar, ganhou no terreno do Esgueira por 96-81 e continua a perseguição ao líder, com 16 triunfos.

Em terceiro lugar, o Sporting sorriu frente ao Galomar (94-82), na 19.ª jornada do campeonato. Os três grandes jogaram fora de portas.

Outros resultados: